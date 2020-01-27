مؤسسة بيل غيتس تخصص 10 ملايين دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الصين وأفريقيا

أعلنت مؤسسة "بيل إند ميليندا غيتس فاونديشن" الخيرية، التابعة لمؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس وزوجته، بأنه خصص 10 ملايين دولار لمنع انتشار فيروس كورونا في الصين ودول أفريقيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المؤسسة: "أعلنت "بيل إند ميليندا غيتس فاونديشن"، اليوم، عن تخصيص على وجه السرعة 10 ملايين دولار لصناديق الإغاثة في حالات الطوارئ والدعم الفني المناسب، من أجل مساعدة هؤلاء من يكافح [انتشار الفيروس] في الصين وأفريقيا، وتفعيل الجهود لمنع الانتشار العالمي لفيروس كورونا 2019-إن سي أو في".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 80 شخصا كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 2744 حالة بحلول 26 كانون الثاني/ يناير.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحافي عقد، أمس، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.