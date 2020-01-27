بيسكوف: تم إرسال رسالة عن تفاصيل فكرة بوتين بشأن عقد قمة لقادة دول مجلس الأمن الدولي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرسائل التي تتضمن تفاصيل أفكار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول قمة قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد تم إرسالها إلى القادة يوم الجمعة الموافق 24 يناير، ولا يوجد موعد نهائي لعقد هذه القمة، ولا يوجد مكان محدد لها.

اقترح الرئيس الروسي، متحدثًا في المنتدى العالمي الخامس للهولوكوست، "عقد اجتماع لرؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة"، وذكر أن روسيا تعتزم "دون تأخير، إرسال الرسائل ذات الصلة إلى القادة الخمسة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد تم إرسالها يوم الجمعة، وجميع الرسائل. ويمكن افتراض أنه، مع مراعاة أيام العطل، سيتم تسليمها من قبل سفاراتنا إلى القادة ورؤساء الحكومات من خلال وزارات الخارجية. لذلك، سوف ننتظر".

وردا على سؤال حول متى سيتم تلقي الرد، أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد مواعيد نهائية. وأضاف المتحدث الرئاسي: "لا توجد مواعيد نهائية هنا ولا يمكن أن يكون، لكن أهمية الموضوع المطروح ربما ستجعل الجميع يشارك، لذلك نتوقع أن يأتي الرد".