روحاني: العلاقات بين إيران وروسيا ممتازة وتتطور عكس رغبات أمريكا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين طهران وموسكو ممتازة وتتطور باستمرار خلافا لرغبات الولايات المتحدة الأمريكية.

طهران - سبوتنيك . وقال روحاني لدى استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين: "أنا واثق أن العلاقات بين طهران وموسكو سوف تواصل نموها رغم الضغوط الأمريكية "، حسبما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية.

وأضاف: "نحن لسنا مهتمين بزيادة التوترات في المنطقة".

من جهته أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الإثنين، أن العلاقات الجيدة بين إيران وروسيا "كانت نتيجة لقرارات الرئيسين"؛ وقال: "نرى زخما جيدا في العلاقات بين طهران وموسكو ومن المهم جدا بالنسبة لنا في البرلمان توفير الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ القرارات الحكومية والمعاهدات المشتركة بين إيران وروسيا".