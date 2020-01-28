نصر الله يستقبل ابنة قاسم سليماني... هذا ما قاله (فيديو)

عقد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، لقاء مع زينب قاسم سليماني، ابنة القائد الراحل لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال نصر الله، خلال اللقاء: "شرّف الله الشهيد قاسم سليماني بالجهاد والشهادة، وختم له بأجمل عاقبة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن نصر الله تحدث خلال اللقاء، عن "بطولات وتضحيات الشهيد قاسم سليماني"، مؤكدا أن "حياته تم ختامها بأجمل عاقبة ألا وهي الشهادة في سبيل الله".

البيوت العنكبوتية لاميركا والصهيونية ستنهار pic.twitter.com/Zu1Bf5Vw8I — زینب سلیمانی | Zeinab Soleimany (@Ze_Soleimany) January 28, 2020

​وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.