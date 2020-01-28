الصين تمدد عطلة المدارس والجامعات لأجل غير مسمى بسبب كورونا

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، عن تمديد حالة الطوارئ التي فرضتها على المؤسسات التعليمية المختلفة في البلاد بعد تفشي فيروس "كورونا" في العديد من المدن والمقاطعات الصينية.

وذكر موقع صيني أن وزارة التعليم الصينية أصدرت تعميما على المؤسسات الدراسية تضمّن أن "موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل ​المدارس​ والمعاهد والجامعات​ ومؤسسات ​التعليم العالي​ في البلاد سيحدد لاحقا، أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح ​دور الحضانة​ والمدارس والمؤسسات الثانوية فسيتمّ تحديده من قبل السلطات التعليمية المحليّة بالاتّفاق مع ​الحكومة​ المركزية".

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنّها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس "بالطلب إلى التلامذة عدم الخروج وعدم التجمّع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها".

وقد بات معلوما أن 106 مصابين بفيروس كورونا الجديد توفوا في الصين. وقالت السلطات الصينية في بيان إن حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد ارتفعت إلى 106 أشخاص، وتم تسجيل 1300 حالة جديدة. وأشارت إلى أنه في 27 يناير/ كانون الثاني، وصل عدد الحالات المؤكدة المصابة بهذا الفيروس إلى 2714.