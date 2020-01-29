تعاون طبي روسي صيني لإنتاج لقاح لفيروس كورونا القاتل

أعلنت القنصلية الروسية في مدينة غوانجو الصينية، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تعملان معا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا وإن بكين سلمت روسيا الشفرة الوراثية للفيروس منذ أيام عدة.

ونقلت وكالة "رويترز" بيان القنصلية الروسية في مقاطعة غوانجو التي أكدت هذا الخبر: "بدأ خبراء روس وصينيون تطوير لقاح لفيروس كورونا القاتل".

وأفادت لجنة الصحة التابعة للعاصمة الصينية بأن عدد حالات الإصابة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في بكين بلغ اليوم الأربعاء 102 حالة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة.

يذكر أن خمس مناطق فقط لم يتعرض سكانها للإصابة بالعدوى حتى الآن، وهي فانغشان وبينغ وهويتشو وميجون ويان تشينغ، وكلها تقع خارج الطريق الدائري الخامس وتم اكتشاف معظم الحالات في مقاطعتي هايديان وتشاويانغ: 23 و 9، على التوالي.

وحذر علماء من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، وأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد بلغ 5974 حالة، من بينهم 132 حالة وفاة.