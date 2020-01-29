عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة يزداد

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأربعاء، عن تأكد اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد في سنغافورة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10.

وجاء في بيان الوزارة "بحسب الوضع حتى الساعة 10:00 في 29 كانون الثاني/يناير 2020، تؤكد وزارة الصحة 3 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا من ووهان في سنغافورة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن 7 إصابات سابقا".

ويشار إلى أن الأطباء يتابعون حالة المصابين، التي تقيم كـ"مستقرة". كما أن حالة أغلب المصابين السابقين مستقرة أيضا، وهناك تحسن.

وكانت سلطات الصين قد أبلغت في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن اندلاع الالتهاب الرئوي غير المعروف في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد. وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في هونغ كونغ، ماكاوـ تايوان، كوريا الجنوبية، تايلاند، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فيتنام، سنغافورة، نيبال، فرنسا، أستراليا، ماليزيا وألمانيا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 132، اليوم الأربعاء، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين– 6057 شخصاً، تم شفاء 110 منهم وخروجهم من المستشفى. ومددت الحكومة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم في محاولة للحد من انتشار المرض.