السلطات الصينية تعلن عن تاريخ انتهاء انتشار فيروس كورونا

وفقًا للبيانات الأولية، يصل تفشي فيروس كورونا إلى ذروته بحلول منتصف شهر فبراير/شباط، ثم يبدأ في الانخفاض، وسينتهي تمامًا بنهاية شهر مارس/آذار.

كما أوضح عالم الأوبئة الرائد في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، تسنغ غوانغ: "إن المرض لديه فترة حضانة، ولكن إذا عدنا لـ 23 يناير/كانون الثاني، عندما بدأ الحجر الصحي في ووهان، فبحلول 8 فبراير، يمكن أن نرى ب نتائج واضحة، سيبدأ الوباء في الانخفاض، حسب تقارير صحيفة "جينمين جيباو".

وكانت قد وصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وقالت وسائل إعلام صينية إن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.