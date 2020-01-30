بومبيو: لدينا 12 مطلبا من إيران ولا يمكن أخذ رعايا بلد آخر كرهائن

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، بأن بلادها لديهاا 12 مطلبا من إيران، مشددا غلى أنه لا يمكن لبلد أن يأخذ رعايا بلد آخر كرهائن.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن بومبيو قوله إنه: "يجب على إيران وقف دعم ميليشيا حزب الله وجماعات في أفغانستان وميليشيات في العراق".

#عاجل | بومبيو: لدينا 12 مطلبا من إيران ولا يمكن لبلد أن يأخذ رعايا بلد آخر كرهائنhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/zn3eqG2dBf — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) January 30, 2020

في سياق متصل، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إن إيران تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمر لم يعد نظريا، وأن مواجته تكون بالعمل على عزل إيران ومحاصرة طموحاتها، حتى تتم هزيمتها.

وكتب ريفلين، على "تويتر"، أمس الأربعاء: "التهديد، الذي تمثله القيادة الإيرانية، لإسرائيل، لم يعد نظريا. إنه يهدد وجود إسرائيل"، مضيفا: "هذا ليس توصيفنا. إنه ما تصرح به القيادة السياسية الإيرانية، التي تعلن أن تدمير دولة إسرائيل، أحد أهدافها".

وتابع: "لا يمكن تجاهل الخطاب السياسي للقيادة الإيرانية، الذي يبث مشاعر الكراهية ضد إسرائيل، ويدعوا إلى تدمير دولتنا".

وشدد الرئيس الإسرائيلي، على أن "بلاده لن تدير وجهها عن تقديم أسلحة متطورة تضم صواريخ دقيقة التوجيه، لمنظمات إرهابية على حدودنا، بهدف ضرب تل أبيب، والقدس ومدن إسرائيلية أخرى".