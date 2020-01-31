شركة أمريكية تطلق صاروخا مع جهاز سري

أطلقت الشركة الأمريكيةRocket Lab ، من محطة فضائية تجارية تقع في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا، مركبة سرية إلى المدار باستخدام الصاروخ الناقل Electron لصالح الاستخبارات الجوية الوطنية الأمريكية.

وقالت الشركة: "نحن مستمرون في القيام بمهام ناجحة بنسبة 100 % للزبائن". وهنئت الاستخبارات الجوية الوطنية الأمريكية الشركة Rocket Lab، وأشارت الشركة إلى أن التعاون مع الإدارة شرف لها.

Congratulations to the entire NRO launch team and our partners @RocketLab who helped make #NROL151 a success! And thanks to all the #launch fans out there for joining us today to watch as we launched #BirdsOfAFeather. pic.twitter.com/YVCCscvLZS — NRO (@NatReconOfc) January 31, 2020

لا توجد معلومات رسمية حول الغرض من الجهاز وتكلفته. تسمى مهمة الإطلاق إلى المدار "Birds of a Feather".

يذكر أنه في مارس/آذار 2019 ، أطلقت الشركة الصاروخ الناقل "Electron " بنجاح وأرسلت عليه قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات إلى المدار القريب من الأرض.