بريطانيا تعلن عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا لشخصين من نفس العائلة، وهي أول حالة من هذا النوع في بريطانيا.

وقال كريس وايت، كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا: "يتلقى المرضى رعاية خاصة من خدمات الصحة الوطنية، ونحن نستخدم إجراءات مجربة ومختبرة لمكافحة العدوى لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف: "إن الفيروس معد جيدًا، ويستخدم لإدارة العدوى، ونحن نعمل بالفعل بسرعة لتحديد أي جهة تم التعامل معها من قبل المرضى، لمنع المزيد من الانتشار".

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا عالميا.