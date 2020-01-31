رئيس أوكرانيا: كييف مستعدة لتطوير صيغ جديدة للتعاون مع واشنطن في مجال الأمن

أعلن الرئيس الاوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن كييف مستعدة لتطوير صيغ جديدة للتعاون مع واشنطن في مجال الأمن.

وقال رئيس أوكرانيا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "أوكرانيا مستعدة لتطوير صيغ جديدة من الشراكة مع الولايات المتحدة في مجال الأمن".

كما يتوقع رئيس أوكرانيا مشاركة الشركات الأمريكية في تطوير حقول النفط والغاز على ساحل البحر الأسود.

وأضاف زيلينسكي: "إننا ندعو الشركات الأمريكية الكبرى لبناء البنية التحتية في أوكرانيا، بناء جسورنا وطرقنا...".

ثم أشار: "فيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية، أنا واثق من أننا سوف نعزز التعاون في عام 2020"، وأعرب عن امتنانه لوزير الخارجية الأمريكي "للدعم الشامل والمفاوضات المثمرة".