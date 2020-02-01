إطلاق النار على امرأتين لاختراقهما نقطتي تفتيش قرب منتجع ترامب

ألقت السلطات الأمريكية القبض على امرأتين في ولاية فلوريدا بعدما فتحت الشرطة النار عليهما لاختراقهما نقطتي تفتيش أمنيتين قرب منتجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة.

وكان ترامب في واشنطن في ذلك الوقت لكن كان من المقرر أن يتجه إلى منتجعه مار الاجو بمقاطعة بالم بيتش في وقت لاحق. وفقا لـ "رويترز".

وقال قائد شرطة بالم بيتش ريك برادشو إن قائدة السيارة لفتت انتباه الشرطة لتصرفها بشكل عشوائي وصعودها للرقص فوق سيارتها في منتجع بريكرز.

وقال مسؤولون إنه بعد اقتراب الشرطة منها انطلقت المرأة بسيارة رياضية سوداء مضيفين أن الشرطة طاردتها في شوارع بالم بيتش وانها اصطحبت المرأة الثانية في مرحلة ما.

وقال برادشو في مؤتمر صحفي "هذا ليس إرهابا.. من الواضح أنه شخص مختل بشكل أو بآخر ويقود بتهور شديد".

وفي وقت سابق ألقت الجهات المختصة في الولايات المتحدة القبض على شاب ثلاثيني، بعد محاولته الاقتراب من منتجع ترامب الخاص في بالم بيتش بولاية فلوريدا.