مسؤول: الصين لم تقبل حتى الآن المساعدة الأمريكية في مكافحة كورونا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن الصين لم تقبل حتى الآن عرضا أمريكيا للمساعدة في احتواء فيروس "كورونا" الذي يزداد عدد ضحاياه يوما بعد يوم في الصين.

وبحسب "رويترز"، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ذكر، اليوم الأحد، إن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق يفيروس كورونا بالمقارنة بأزمات سابقة لكنها لم تقبل إلى الآن عرضا أمريكيا للمساعدة في احتواء المرض.

وأفاد أوبراين في مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" التلفزيونية "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة بأزمات سابقة ونحن نقدر ذلك".

ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة أمريكية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومختصين صحيين آخرين.

وقال أوبراين "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم"، وأضاف "لدينا خبرة هائلة. هذا (المرض) مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك. وقد قدمنا العرض وسنرى إن كانوا سيقبلون العرض".

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، إن أكثر من 300 شخص توفوا بالمرض مضيفة أن عدد حالات الإصابة قفز اعتبارا من أمس السبت إلى 14380 حالة.

وأعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل ثامن إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في ولاية ماساتشوستس.

وأكدت مديرية الصحة العامة بالولاية في بيان نُشِرَ على موقعها الإلكتروني السبت، أن المصاب شاب يبلغ 20 عاما ويعيش في مدينة بوستون وعاد مؤخرا من مدينة ووهان الصينية التي تعتبر مركزا لانتشار الفيروس.

وأضافت أن هذه هي أول إصابة مثبتة بـ"كورونا" في ماساتشوستس، حيث الإصابات السابقة توزعت على ولايات كالفورنا وإلينوي وأريزونا وواشنطن.