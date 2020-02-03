أول دولة تستأنف رحلاتها الجوية إلى الصين

أعلنت باكستان، استئناف الرحلات الجوية بينها وبين الصين بعد تعليقها الأسبوع الماضي على خلفية انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطيران الباكستانية ، مساء أمس الأحد، إن "الرحلات الجوية استأنفت بدءا من منتصف ليلة الاثنين"، مضيفة أن "أول رحلة ستكون تابعة للخطوط الجوية الصينية "آير تشاينا" وستصل إلى مدينة كراتشي الباكستانية صباح اليوم الاثنين، قادمة من العاصمة بكين".

ومن المقرر، أن تسير الخطوط الجوية الباكستانية، وشركي "آير تشاين" و"تشاينا ساوثرن" الصينيتين، 12 رحلة أسبوعية بين البلدين، عقب قرار الاستئناف.

وعلقت باكستان، الرحلات الجوية من وإلى الصين في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكنها لم تتخذ قرارا بإجلاء رعاياها في الصين، الذين يبلغ عددهم نحو 30 ألف باكستاني، ولم تعلن تسجيل أية حالة للإصابة بالفيروس في البلاد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.