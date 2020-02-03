ثوران بركان في اليابان...فيديو

وفقًا للإدارة الوطنية للأرصاد الجوية في اليابان، في الوقت الحالي، هناك خطر من تكرار النشاط البركاني.

حدث ثوران قوي لبركان السندك، مصحوبًا بتدفق للحمم البركانية في ولاية كاجوشيما اليابانية. ووصل عمود الرماد إلى ارتفاع سبعة كيلومترات.

جرى الثوران في صباح يوم 3 فبراير/شباط. ونشرت فناة "إن إتش كي" اليابانية فيديو لعواقب ثوارن البركان.

وفقًا للإدارة الوطنية للأرصاد الجوية في اليابان، يوجد حاليًا خطر تكرار النشاط البركاني. وقد نصح خبراء الأرصاد الجوية السكان المحليين بعدم الاقتراب من البركان أكثر من كيلومترين.