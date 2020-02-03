ثوران بركان في اليابان...فيديو

حدث ثوران قوي لبركان السندك، مصحوبًا بتدفق للحمم البركانية في ولاية كاجوشيما اليابانية. ووصل عمود الرماد إلى ارتفاع سبعة كيلومترات.
جرى الثوران في صباح يوم 3 فبراير/شباط. ونشرت فناة "إن إتش كي" اليابانية فيديو لعواقب ثوارن البركان.
鹿児島県の口永良部島で３日朝早く、火砕流を伴う噴火が発生し、噴煙が7000メートルに達しました。気象庁は今後も噴火の可能性があるとして噴火警戒レベル３を継続し、火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石や火砕流に警戒するよう呼びかけています。https://t.co/xv6JPIcVc0#nhk_news pic.twitter.com/CbQCLEv42S— NHKニュース (@nhk_news) February 3, 2020
وفقًا للإدارة الوطنية للأرصاد الجوية في اليابان، يوجد حاليًا خطر تكرار النشاط البركاني. وقد نصح خبراء الأرصاد الجوية السكان المحليين بعدم الاقتراب من البركان أكثر من كيلومترين.
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