إطلاق النار على 6 أشخاص على متن حافلة في ولاية كاليفورنيا واحتجاز مشتبه به

تعرض 6 أشخاص على متن حافلة في ولاية كاليفورنيا الأميركية لإطلاق النار، اليوم الاثنين، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أميركية.

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية، نقلا عن الشرطة، أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار في منطقة جريبفاين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن "مشتبها به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد".

وأفادت المصادر الإعلامية بأن "السلطات لم تذكر ما إذا كان ثمة ضحايا أو إصابات بالغة جراء الحادث".

يتبع...