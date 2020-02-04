ظريف يغرد بالصينية لمكافحة فيروس "كورونا" ويوجه اتهاما إلى أمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب الصين بقوة في مكافحة فيروس كورونا".

وقال ظريف عبر "تويتر" باللغة الصينية: "أجريت اتصالا هاتفيا مع صديقي القديم، مستشار الحكومة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، وأعربت عن شكري وتقديري إزاء الإجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

— Javad Zarif (@JZarif) February 4, 2020

وأضاف: "إن الصين لم تمنع استشراء داء كورونا داخل الصين فقط، بل إنها حالت دون ذلك في أرجاء العالم".

وانتقد ظريف استغلال الولايات المتحدة لهذا الموضوع، قائلا: "لا شك أن الصين أكثر نجاحا وأكثر شعورا بالمسؤولية في احتواء هذه الأزمة مقارنة بما قامت به الولايات المتحدة من إجراءات لاحتواء مرض الإنفلونزا من نوع H1N1 عام 2009".

— Javad Zarif (@JZarif) February 4, 2020

​وكانت بكين قد انتقدت الولايات المتحدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب "كورونا" وعدم تقديم أية مساعدات مهمة للصين، متهمة واشنطن بـ"بث الذعر" في رد فعلها على انتشار الفيروس.

وكانت عدة دول قد أوقفت رحلات الطيران إلى الصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من 400 شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي، الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.