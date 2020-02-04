لوكاشينكو يعلن انتهاء فترة "برود" العلاقات مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، انتهاء فترة "برود" العلاقات بين بيلاروس والولايات المتحدة الأمريكية.

مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي، قوله: "انتهت فترة برود العلاقات البيلاروسية الأمريكية".

وفي مطلع شهر شباط/ فبراير الجاري، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي زار بيلاروس في إطار جولته الأوراسية، أن الجانب الأمريكي مستعد لتعيين سفيره لدى بيلاروس في المستقبل القريب.

وأضاف بقوله: "واشنطن ترى تحسنا في وضع حقوق الإنسان وتطور الديمقراطية في بيلاروس."

ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الغرض من الزيارة الرغبة بـ "التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال واستقرار وازدهار بيلاروس، وتأكيد الرغبة بتطبيع العلاقات الثنائية".