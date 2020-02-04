بوتين يعرب عن أمله في خروج الصين من محنة فيروس كورونا الجديد وهي قوية

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن أمله في خروج الصين من محنة فيروس كورونا الجديد وهي قوية.

وقال بوتين خلال لقائه مع ممثلي المجتمع المدني الروسي: "آمل أن يخرج أصدقاؤنا الصينيون من الموقف الراهن وهم أقوياء".

وأشار بوتين أن من مصلحة الجميع أن تكون نتائج مكافحة الفيروس الجديد فعالة "وأن تظهر في أسرع وقت، وتعطي نتائج إيجابية".

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق أمس الإثنين، أن الصين لم تسلم روسيا سلالة فيروس كورونا المستجد (أن سي أو في - 2019) حتى الآن، لكن المختصون الروس يعملون على تصنيع اللقاح.

كما أفاد مرسوم بأن رئيس الوزراء الروسي أوعز بتأجيل المؤتمر الروسي الاستثماري المخطط في 12-14 فبراير/ شباط في سوتشي بسبب الوضع مع فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 425 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 20.4 ألف شخص.