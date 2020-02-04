"الخوذ البيضاء" تنتهي من تصوير فيديو مفبرك لاستعمال القوات السورية لمواد سامة في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة العامل في سوريا أن "الخوذ البيضاء" إلى جانب الإرهابيين أكملوا تصوير فيديو مفبرك حول "استخدام" مواد سامة من قبل القوات السورية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في بيان "وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي حوالي الساعة 16.00 بتوقيت موسكو من عدة مصادر مستقلة، اليوم في بلدة الزربة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، أكمل ممثلو الخوذ البيضاء والإرهابيون تصوير شريط فيديو عن استخدام مزعوم لـ"مواد سامة" من قبل القوات الحكومية ضد المدنيين".

وأضاف البيان أنه "تم تصوير "ضحايا بشرية "مزعومة وعليهم علامات "تسمم" في جو من الدخان الاصفر الكثيف... لتوزيعها على الشبكات الاجتماعية لتنشير فيما بعد في الإعلام الغربي والعربي".

وأعلن المركز مساء أمس أن القبعات البيضاء أوصلت 400 لتر من مواد كيميائية على متن شاحنتين إلى مكان تصوير الاستفزاز باستخدام السلاح الكيميائي في إدلب.

ودعا المركز الروسي للمصالحة جميع المشاركين في هذا الاستفزاز للتراجع عن تنفيذ هذه الخطط الإجرامية، ودعا الطرف التركي لممارسة أقصى الضغط على المسلحين في المنطقة الخاضعة لسيطرته.