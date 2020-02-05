نانسي بيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب أمام الكونغرس... فيديو

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي قامت بتمزيق نسخة من أوراق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة الاتحاد.

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإن بيلوسي قامت بتمزيق نسخة من الخطاب الذي منحها ترامب إياه قبل قبل الشروع في إلقائه.

As President Trump finished his #SOTU speech, House Speaker Nancy Pelosi tore up the hard copy that he had given her before he began, and tossed it aside. https://t.co/BgVy4J2lFP pic.twitter.com/SeudUqJi4Q — CNBC (@CNBC) February 5, 2020

كما أظهرت لقطات مصورة بثتها العديد من القنوات الأميركية والدولية، رفض الرئيس مصافحة رئيسة المجلس، فقامت بيلوسي فيما بعد بتمزيق نسخة من ملف الخطاب.

هذا والقي الرئيس ترامب خطابا في رسالته النقابية الثالثة، وتأتي بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.

وترامب، هو الرابع فقط من بين 45 رئيسا أمريكيا واجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه المحتمل الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.