إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية ليرتفع العدد لـ18

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إصابة شخصين بفيروس كورونا الجديد، الذي انتشر في الصين ونحو 25 دولة أخرى.

نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن السلطات الصحية القول إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة في البلاد.

وذكرت أن الإصابتين: هما لرجل كوري جنوبي، عمره 38 عاما، زار سنغافورة لحضور مؤتمر، في الفترة من 18 إلى 24 يناير الماضي، وتلقى اتصالا بشأن وجود إصابة أحد المشاركين بالفيروس، وخضع لاختبارات الفيروس في يوم 4 فبراير وجاءت نتائجها إيجابية اليوم.

والثانية لشابة، عمرها 21 عاما، ابنة أحد المرضى الذين تم تشخيصهم في وقت سابق، وخضعت لاختبارات الفيروس تحت الحجر الصحي في أعقاب تأكيد إصابة والدتها بالفيروس، وجاءت نتائجها إيجابية.

وكانت الأم قد عادت إلى كوريا الجنوبية في يوم 19 يناير الماضي بعد أن سافرت إلى تايلاند، وتم تأكيد إصابتها بالفيروس في يوم 4 من الشهر الجاري.

ويخضع 16 مريضا تم التأكد من إصابتهم بالفيروس مسبقا، لعلاجات طبية في مستشفيات متخصصة بعلاج الفيروس، كما أن أحوال صحتهم مستقرة بصورة عامة.