الصين تتخذ تدابير جديدة بشأن حفلات الزفاف والجنازات

أعلنت ​السلطات الصينية​، اليوم الأربعاء، عن تأجيل حفلات الزفاف والجنازات وذلك للحد من تفشي ​فيروس "كورونا​" القاتل.

وذكر موقع إخباري أن​ لجنة الصحة​ الوطنية في البلاد أصدرت قرارا بتقليص مدة الجنازات وحتى إلغائها ل​ضحايا​ فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الشؤون المدنية في بيان أنه في حال الإعلان عن تسجيل ​الزواج​ في الثاني من فبراير هذا العام، ننصح بإلغائه وشرح الموقف للآخرين"، مشيرة إلى أنها "ستوقف مؤقتا خدمات استشارات الزواج وطلبت من المواطنين عدم إقامة حفلات الزفاف".

ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة للجنازات فيجب إجراؤها "بطريقة بسيطة وعاجلة لتجنب تجمعات الأشخاص".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.