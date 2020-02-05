الإعلان عن سبب انشطار الطائرة في اسطنبول

أعلن حاكم اسطنبول، علي يرلي كايا، عن إصابة 120 شخصا بجروح نتيجة الهبوط الحاد للطائرة التابعة لشركة بيغاسوس في مطار صبيحة في إسطنبول.

وقال في مقابلة على قناة "إن تي في": إن سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو الحالة الجوية السيئة.

وأضاف "وقع الحادث في الساعة 18.30 بالتوقيت المحلي، حيث هبطت الطائرة بشدة بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد أصيب 120 شخصا، وحالة الطيارين جيدة".

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul Sabiha Gocken Airport. Injuries currently unknown. https://t.co/2kRQ3MS8Te pic.twitter.com/AaiFLv4x55 — Breaking Aviation News (@breakingavnews) February 5, 2020

وتابع "نحن سعداء لأننا تمكنا من تجنب أسوأ العواقب، فكان من الممكن نشوب حريق، ولكن لحسن الحظ، لم يحدث هذا. والآن تم إغلاق المطار".

وقالت وزارة النقل إن 177 راكبا كانوا على متن الطائرة لكنها تقول إن أحدا لم يمت في الحادث. ولم تكن هناك إفادة عن الإصابات.

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل. وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية على العشب بجوار المدرج.

وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءا خارجيا من الطائرة وقد اشتعلت فيه النيران.