ترامب يهاجم بيلوسي ورومني خلال إفطار يوم الصلاة الأمريكي

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسناتور ميت رومني الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي صوت لإدانته في محاكمته، متهما إياهما بالتخفي وراء معتقداتهما بشكل منافق.

وقال ترامب خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني، وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان: "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ. كما لا أحب الناس الذين يقولون... أنا أُصلّي من أجلك... بينما تعلم أن هذا غير صحيح". وفقا لـ "رويترز".

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في وقت سابق من اليوم، تبرئة الرئيس ترامب مؤكدة أنه يبقى "تهديدًا للديمقراطية الأمريكية".

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، تبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وسبق أن اتهمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، يوم الجمعة الماضي، مجلس الشيوخ بالتستر على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.