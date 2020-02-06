الكويت: انفراجة في أزمة العمالة الفلبينية قريبا جدا

أكد نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، أن أزمة العمالة المنزلية الفلبينية في طريقها إلى انفراجة قريبة جدا، مبينا أن مباحثات الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح للتوصل إلى أمثل الحلول وإنهاء هذا الملف قريبا.

وقال الجارالله إن الكويت ممثلة بوزارة الخارجية والجهات المعنية لا تألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه تقريب وجهات النظر بهدف معالجة الخلاف القائم، لافتا إلى "أننا لمسنا تجاوبا وتعاونا كبيرا من حكومة مانيلا لإنهاء الأزمة بالطرق الصحيحة، بما يكفل إعادة الأمور إلى نصابها" وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن وزير العمل، سلفستر بيللو" الخميس قوله، إنه "تم رفع حظر إرسال العمال إلى الكويت جزئيًا"، مشيرة إلى أن من بين الذين سيسمح لهم بالذهاب، العمال الجدد المهرة والعمالة المهنية.

لكن من المقرر أن يظل الحظر ساريًا على إرسال عمال الخدمة المنزلية الذين تم تعيينهم حديثًا أو العائدين إلى الكويت. وأوضح الوزير أن الرفع الجزئي جاء بعد التوقيع على عقد العمل المنسق بين البلدين.

وقال بيللو إنه تم الاتفاق على العقد المقترح من الحكومة الكويتية، وهذا الإجراء من شأنه توفير حماية فعالة للعمالة الفلبينية في الخارج.

وادعت الوكالة أن الاتفاق تتضمن منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بأي وثائق هوية شخصية للعمال، مثل جواز السفر، وحق العامل في امتلاك هاتف واستخدامها خارج ساعات العمل، بشرط الحفاظ على أسرار وخصوصية الأسرة.