ترامب يسخر من بيلوسي في فيديو

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيديو على "تويتر" يسخر فيه من رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

يوم الأربعاء، ألقى ترامب خطابه الثالث حول الوضع في البلاد. لم يصافح الرئيس الأمريكي الديمقراطية بيلوسي. بعد انتهاء خطاب الرئيس، قامت بيلوسي بتمزيق الأوراق بنص خطابه وألقتها على مكتبها. ووصفت بيلوسي في وقت لاحق خطاب ترامب بأنه "قذر".

تم تحرير مقطع فيديو بعنوان "قصص أمريكية قوية تمزقها نانسي بيلوسي" من لقطات خطاب ترامب في الكونغرس. لقطات من ندائه للجيش وأبطال البلاد يرافقها انقطاع، حيث تمزق بيلوسي أوراق بنص خطاب الرئيس.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الفائت، بتبرئة ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث أعطى المجلس 52 صوتا لصالح ترامب على التهمة الأولى مقابل 48 صوتا يرون أن الرئيس مذنب، أما بالنسبة للتهمة الثانية صوت 53 عضوا بتبرئة ترامب.

وأشاد البيت الأبيض بالتصويت الذي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي، وبرأ فيه ساحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ووصف عملية المساءلة بأنها "حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب".