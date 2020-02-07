شركة "تويوتا" تمدد تعليق الإنتاج في الصين إلى 16 فبراير

مددت عملاق صناعة السيارات اليابانية، شركة " تويوتا موتور" تعليق الإنتاج في مصانعها في الصين، حتى 16 شباط/ فبراير، بسبب استمرار انتشار الفيروس التاجي.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن تقرير لـ"تويوتا"، بأن عملاق صناعة السيارات ستقوم بتمديد وقف الإنتاج "مع مراعاة عوامل مختلفة بما في ذلك وتوصيات السلطات المحلية والإقليمية".

وأشارت "تويوتا" إلى أن مصانعها خارج الصين تعمل بشكل طبيعي. كما صرح المتحدث باسم الشركة للصحفيين يوم أمس الخميس، بأن الشركة تدرس إمكانية إنتاج بعض الأجزاء في مناطق أخرى لتقليل الآثار الاقتصادية لتعليق المصانع في الصين.

وكانت تويوتا بحسب "رويترز" قد افترضت في وقت سابق، أن تعليق الإنتاج سيستمر حتى 8 شباط / فبراير. وجاء هذا القرار عقب انتشار الفيروس في الصين وخارجها، على الرغم من القيود المفروضة على السفر والجهود العالمية الأخرى لاحتواء المرض.

يذكر أن العديد من الشركات العالمية كانت قد علقت نشاطها الصناعي في الصين بسبب تفشي الفيروس، حيث أعلنت مجموعة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن"، تعليق عمل مصانع التجميع في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك في أعقاب قرار مشابه للمصنّع الياباني تويوتا.

كما قام العديد من شركات الطيران بتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين، وذلك تجنبا لانتشار الفيروس وعملاً بالجهود الرامية لاحتواء المرض.