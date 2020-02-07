خالف تعرف... عضوات الكونغرس بالأبيض وميلانيا ترامب بالأسود

ظهرت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب في الخطاب السنوي لرئيس الولايات المتحدة أمام الكونغرس الأمريكي يوم 4 شباط /فبراير الجاري، مرتدية اللون الأسود على عكس عضوات الكونغرس اللواتي ارتدين اللون الأبيض دعما لحقوق المرأة السياسية.

ووفقا لمجلة "إن ستايل" ارتدت ميلانيا ترامب تنورة وسترة سوداء اللون من ماركة "دولتشي إند غابانا" مع حذاء أسود اللون واستكملت زيها بمجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة.

وفي المقابل ارتدت عضوات الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي اللون الأبيض، إظهارا لوحدتهن ولجذب الانتباه بصريا ولإبراز الهوة بين الجنسين داخل الحزبين كتعبير عن موقفهن من قضايا المرأة خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب، في رسالة واضحة لإعلان دعمهن حقوق المرأة السياسية، واستعدادهن للنضال لأجل قضايا المرأة، وتحقيق المساواة في الأجور، والرعاية الصحية بأسعار مناسبة.

ومن جانبها كتبت رئيسة البرلمان الأمريكي، نانسي بيلوسي، في صفحتها على تويتر: "أنا فخورة بالانضمام إلى الجمعية النسائية الديمقراطية، اليوم نحن نرتدي الأبيض هكذا، نحن نؤيد كفاح النساء حول العالم من أجل المساواة في الحقوق".

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها عضوات الكونغرس اللون الأبيض، إذ ظهرت عضوات الحزب بالأبيض خلال أول خطاب لترامب في جلسة مشتركة بالكونغرس عام 2017، وجذبن الانتباه باتفاقهن على ارتداء اللون نفسه، وهكذا أصبح ارتداء اللون الأبيض طريقة شائعة ومستخدمة لدى السياسيين للدلالة على دعم حقوق المرأة.