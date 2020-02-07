بومبيو: مستعدون لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول المصابة بكورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة لإتفاق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الصين والدول المصابة بفيروس كورونا.

وأوضح "بومبيو" في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن "هذا الالتزام - إلى جانب مئات الملايين، التي تبرع بها القطاع الخاص الأمريكي بسخاء - يدل على وجود قيادة أمريكية قوية تستجيب لتفشي المرض".

وتابع بومبيو، أن التزام الحكومة الأمريكية سوف يتحقق من خلال الصناديق القائمة "بشكل مباشر ومن خلال المنظمات متعددة الأطراف".

Proud to announce an additional $100M of existing funds to support #China in combating the #coronavirus. This commitment – along w/ hundreds of millions generously donated – demonstrates strong U.S. leadership in response to the outbreak. Together we can have a profound impact. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 7, 2020

وكان مسؤول في البيت الأبيض، قال الأسبوع الماضي، إن "الصين لم تقبل عروضنا لمكافحة فيروس "كورونا" الجديد"، فيما ردت الصين بأن كل ما تلقيناه من واشنطن هو نشر "الذعر".

وقال مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، في مقابلة مع برنامج "واجهة الأمة" عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية إن الصين كانت "أكثر شفافية"، فيما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد، مقارنة بالأزمات السابقة التي واجهتها، مضيفا "نحن نقدر ذلك الأمر".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض في وقت سابق تقديم المساعدة الضرورية لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" الجديد، فيما أرسل الاتحاد الأوروبي نحو 12 طنا من الملابس الواقية من الفيروسات.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة أكثر من 630 شخصا، وإصابة 30 ألفا في الصين، حيث لا تزال السلطات تكافح لاحتواء تفشيه.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.