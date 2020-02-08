مقتل 8 وجرح العشرات في شجار جماعي بجنوب كازاخستان... فيديو

قال وزير الداخلية الكازاخستاني، يارلان تورجومباييف، يوم السبت، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أربعون آخرون بجروح في مشاجرة جماعية وقعت في ساعة متأخرة من الليل في إقليم جامبيل بجنوب كازاخستان.

وقع الحادث، مساء الجمعة، في منطقة موطن لدانغانز، وهي أقلية مسلمة من أصل عرقي صيني، حسبما ذكرت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك".

وقال تورغومباييف في مؤتمر صحفي "خلال الاضطرابات الجماعية، أصيب 40 مشاركًا في المشاجرة بجروح وإصابات أعيرة نارية. لقي ثمانية أشخاص مصرعهم متأثرين بجراحهم، كما تعرض ضباط الشرطة أثناء تأديتهم واجبهم لجروح مختلفة، من بينهم اثنان من أعيرة نارية". وأضاف أنه تم اعتقال 47 شخصًا، وتم مصادرة بندقيتي صيد.

في سياق آخر، كان المكتب الصحفي لهيئة مكافحة الفساد في كازاخستان قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بأنه تم اعتقال رئيس إدارة شؤون الأفراد والتعليم العسكري في وزارة الدفاع للاشتباه في تلقيه رشوة.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للهيئة "كشفت هيئة مكافحة الفساد، بالاشتراك مع وزارة الدفاع، عن جرائم فساد يرتكبها رئيس إدارة شؤون الأفراد والتعليم العسكري التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، برتبة لواء".