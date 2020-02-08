روسيا تتوقع محادثات بصيغة "2+2" مع فرنسا في النصف الثاني من العام الجاري

توقع مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، أن تجري روسيا وفرنسا جولة المحادثات القادمة بصيغة (2+2) لوزراء الدفاع والخارجية في كلا البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري.

موسكو - سبوتنيك. وقال بارامونوف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت "نتوقع عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون الأمني ​​الروسي الفرنسي بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع لكلا البلدين خلال النصف الثاني من هذا العام".

وأضاف أن "ساعدت هذه النوعية من المحادثات كلا البلدين على تطوير التنسيق لمواجهة تحديات الأمن والاستقرار في المناطق ذات الاهتمام المشترك والعالم بشكل عام".

وتابع بارامونوف "التكثيف الحالي للتواصل الثنائي وتوسيع جدول أعمال اللجنة يسمحان لنا بإعادة الحوار السياسي مع فرنسا تدريجيا إلى المستوى المناسب لمكانة القوتين النوويتين والعضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي".

وعقدت روسيا هذه الصيغة من المباحثات مع 6 دول على مستوى العالم حتى الآن، هي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وانضمت إليها أخيرا مصر.