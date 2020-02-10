قائد فيلق القدس في فيديو ينشر لأول مرة... عدونا لا يفهم إلا "لغة القوة"

تعهد قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، بالانتقام من أعداء قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، مؤكدا "استكمال المسيرة بقوة وعزم".

وقال قاآني، في كلمة له، نقلتها قناة "الكوثر" الفضائية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن "الأعداء لم يواجهوا الشهيد قاسم سليماني في ساحة الحرب والمعركة بل قتلوه غدرا على طريقة الأنذال".

وأضاف: "لقد قتلوا القائد سليماني غدراً على طريقة الأنذال، ولكن انتقامنا وشرفاء وأحرار العالم لدماء القائد قاسم سليماني سيكون مواجهة على طريقة الأحرار".

وأشار قائد فيلق القدس إلى شيطنة وخباثة وعداء الشيطان الأكبر قائلا: إن "العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وعليه فإنه من واجبنا أن نقف في وجهه بقوة وإقتدار، فإذا أدينا وظائفنا على أكمل وجه سوف تتحول جميع التهديدات إلى فرص ومكاسب".

وقال إن "السبيل الوحيد والأمثل لكسر العدو وأطماعه هو المقاومة والثبات"، وختم قاآني قائلا: "كما قال قائد الثورة الإسلامية فإننا سوف نتابع مسير وخطوات القائد الفريق الشهيد قاسم سليماني بكل قوة وعزيمة وثبات".

فيديو ينشر لأول مرة



الحاج إسماعيل قاآني قائد #فيلق_القدس:

عدونا لا يفهم لغة غير لغة القوة pic.twitter.com/tZjMfo0vlY — Mehrdad Khalili 🇮🇷🇵🇸 (@m_khalili93) February 9, 2020

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.