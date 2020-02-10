ضحية جديدة لفيروس "كورونا"

قالت صحيفة "نيكي" اليابانية، اليوم الاثنين، إن شركة "نيسان موتورز" ستوقف مؤقتا الإنتاج في مصنعها، جنوب غربي مدينة كيوشو اليابانية، بسبب فيروس كورونا.

وأكدت "نيكي" أن "نيسان" اتخذت القرار بسبب تفشي المرض الذي يصعّب على شركة صناعة السيارات الحصول على قطع الغيار من الصين.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.