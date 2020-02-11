الولايات المتحدة تشتكي من اقتراب أقمار صناعية روسية من أقمارها

قال الجنرال جون ريموند، قائد قيادة قوات الفضاء الأمريكية، إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارب الأخير للأقمار الصناعية الروسية والأمريكية.

وبحسب صحيفة "تايمز" الأمريكية، فإن الأقمار الصناعية الروسية "كوسموس 2542" و"كوسموس 2543" اقتربت من USA-245 (KH-11) الأمريكية، التي تعد جزءا من نظام الاستطلاع "Keyhole/CHRYSTAL". يستطيع القمر الصناعي الأمريكي مراقبة الكوكب بأكمله.

واعتبرت واشنطن أن التقارب "غير عادي ومقلق". وأعلنت عن إمكانية ظهور "وضع خطير". وأشار ريموند إلى أنه: "من الواضح تمامًا أن روسيا تخلق فرصًا لنفسها، تتيح لها "الاستفادة من" اعتماد الولايات المتحدة على أنظمة الفضاء لضمان المصالح الأمريكية".

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها عبر القنوات الدبلوماسية، وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه لم يعلن الجيش الأمريكي عن تهديدات مباشرة لأقمار صناعية محددة للعدو من قبل. وتعتقد الصحيفة أنه يمكن لروسيا أن تحصل على صور عالية الجودة للقمر الصناعي الأمريكي أثناء قيامه بمهام استخباراتية داخل البلاد.

وتابعت الصحيفة أن مدارات الأقمار الصناعية الروسية تمنح هذه الأجهزة القدرة على تحديد المواقع التي يراقبها القمر الصناعي الأمريكي.

وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن روسيا لم تنتهك أي اتفاقات، لأنه لا يوجد أي اتفاقات في هذا المجال.