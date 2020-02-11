مرتديا قناعا للحماية... أول ظهور علني للرئيس الصيني منذ بدء تفشي فيروس "كورونا"

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما ضد فيروس "كورونا"، الذي قضى حتى الآن على حياة أكثر من 1000 شخص.

وفي أول ظهور علني له منذ بدء انتشار فيروس "كورونا"، تفقد الرئيس الصيني أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه في بكين، وارتدى قناعا للحماية، وقال إن "بكين تستطيع بالتأكيد تحقيق نصر كامل في معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأوضح، أن الوضع في الوقت الراهن لايزال خطيرا جدا، قائلا: "إن الحزب كله (الحزب الشيوعي الصيني الحاكم)، والقوات المسلحة والشعب بجميع مجموعاته القومية في الصين، يساندون أبناء الوطن في هوبي وووهان"، مشيرا إلى أن هوبي ووهان لهما الأولوية القصوى في أعمال الوقاية من تفشي المرض والسيطرة عليه.

وتابع شي، "ووهان مدينة بطولية وأبناء هوبي ووهان أبطال لم تهزمهم أي صعوبة أو خطر عبر التاريخ. وما دام رفاقنا يعملون معا ويحاربون بشجاعة ويقهرون الصعوبات، فسنكون قادرين بالتأكيد على تحقيق نصر كامل في حربنا ضد المرض".

Xi Jinping, wearing a face mask, visited a hospital and neighbourhood in Beijing. He bid residents good health and joked: “let’s not shake hands” https://t.co/vbBQM0i3Of pic.twitter.com/j1XpyfUKw6 — SCMP News (@SCMPNews) February 10, 2020

وأعلنت سلطات الصحة الصينية، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن حصول 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني، في زيادة عن يوم أمس ، عندما بلغت الوفيات 97.

ونقلت رويترز عن مفوضية الصحة الوطنية قولها بأن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي بلغ 1016، كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.