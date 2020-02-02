الرئيس الصيني يعطي تكليفا مهما إلى الجيش لإنهاء "فيروس" كورونا

كلف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الجيش بالإبقاء على مهمته الراسخة في الأذهان، وتحمل مسؤولية الإسهام بالفوز في المعركة ضد وباء فيروس "كورونا" الجديد.

وقال شي إن "الجيش طبق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بحزم، بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي"، مضيفا أن "القوات المسلحة بدأت سريعا في آلية مشتركة لمنع الوباء والسيطرة عليه وأرسلت فرقا طبية عالية المستوى لمكافحة الوباء في الجبهة الأمامية"، وذلك حسب وكالة "شينخوا".

وأوضح، أن "مهمة الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا تزال صعبة ومعقدة"، مطالبا القوات المسلحة بتحمل مسؤوليتها والمحاربة في المعركة القاسية ومساعدة السلطات المحلية بشكل فعال في مكافحة الوباء.

وأمر الرئيس الصيني، بصفته رئيس اللجنة العسكرية المركزية، بتكليف 1400 من أطباء وممرضي القوات المسلحة بمعالجة مرضى "كورونا" بمستشفى هوشنشان في ووهان ابتداء من يوم غد الاثنين.

ويتسع المستشفى لـ 1000 سرير، وهو مؤقت ومخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا"، وقد تمكنت الصين من بنائه وتجهيزه خلال 6 أيام بعد تفشي الفيروس في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد.

وتم تكليف الجيش الصيني ببناء وتجهيز هذا المستشفى بمدينة هوشنشان في مقاطعة ووهان يوم 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأصبح جاهزا في 29 منه، وبدأ باستقبال الحالات الطارئة من المرضى المصابين على الفور.

وأعلنت الصين، في وقت سابق، اليوم ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 304 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 14.380 حالة.

وحسبما نقل تلفزيون الصين المركزي عن لجنة الصحة الوطنية فإن عدد الوفيات داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس، كما أعلنت الفلبين، عن أول حالة وفاة خارج الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو رجل صيني من مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس.