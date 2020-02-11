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    موظف يرتدي زيا واقيا في مدينة ووهان الصينية، 1 فبراير 2020

    رئيس البنك الدولي: لا ندرس منح قروض جديدة للصين لمكافحة الفيروس

    © AP Photo / Arek Rataj
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    قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن البنك يقدم مساعدات فنية للصين لدعمها في مكافحة وباء الفيروس التاجي، لكن لن تكون هناك قروض جديدة.

    وصرح مالباس، في مقابلة مع رويترز، أمس الاثنين، بأن البنك يعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنه لا ينوي تقديم مساعدات مالية لأن الصين لديها موارد وفيرة.

    خضروات
    © REUTERS / BEAWIHARTA
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    وأضاف "الصين لديها احتياطيات دولية كبيرة خاصة بها". وتابع أنه لا تجري دراسة قروض جديدة في الوقت الحالي.

    وأعلنت الصين أن لديها احتياطيا من النقد الأجنبي بلغ 3.115 تريليون دولار في يناير/ كانون الثاني.

    وقال مالباس إن خبراء من البنك يجرون مناقشات مع السلطات الصينية وقد يقدمون مساعدة فورية في مراقبة المرض وسلامة الغذاء والدروس المستفادة من أوبئة سابقة وتحليل تأثير التفشي على اقتصاد الصين.

    وامتنع عن الإدلاء بتقدير لأثر الأزمة على الصين أو نمو الاقتصاد العالمي، موضحا أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك الدولي سيخفض توقعاته الضعيفة بالفعل للعام المالي كاملا.

    وقال: "من الواضح أن الفيروس التاجي يكبح النمو في النصف الأول من 2020. لكن فيما يخص التبعات طويلة الأمد، علينا أن نرى مع توالي ردود الفعل وحدوث تعديلات".

    أعلنت سلطات الصحة الصينية، اليوم الثلاثاء، حصول 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم العاشر من فبراير/ شباط في زيادة من 97 قبلها بيوم.

    وقالت مفوضية الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للوفيات في البر الرئيسي بلغ 1016.

    كما تأكدت إصابة 2478 بالفيروس في البر الرئيسي يوم 10 فبراير/ شباط، في انخفاض مقارنة مع 3062 قبلها بيوم، وبهذا يصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 42638.

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