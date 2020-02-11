وزارة الخارجية الإيرانية: الدعوى الكندية على إيران بشأن الطائرة المنكوبة لا أساس لها

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الدعوى التي رفعتها كندا ضد إيران مقابل مليار دولار لطائرة أوكرانية أُسقطت بالقرب من طهران ، وكان على متنها مواطنون كنديون ، ليس لها أي سبب.