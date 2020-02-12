مستشار الأمن القومي الأمريكي: الصين "ليست مهتمة" بمعاهدة الحد من الأسلحة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأربعاء، أن الصين "ليست مهتمة" بمعاهدة الحد من الأسلحة، على عكس واشنطن وموسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المستشار: " الصين غير مهتمة" بمعاهدة الحد من الأسلحة، وهذا ليس مستغربا". مؤكداً أن الصين تملك الكثير من المال وتتقدم بسرعة في تحديث القوات المسلحة.

وأضاف المستشار: " روسيا مهتمة والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة"، معربا عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا بهذا الصدد، وحينها سيتم "الضغط" على الصين، وستنضم إلى الجهود المستمرة.

وكان أوبراين قد صرح بقوله: "لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى غير فعالة، ويأتي هذا القرار بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) في وزارة الدفاع، وقد يقود هذا الأمر روسيا والصين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مناقشة جادة حول قضية الحد من ألأسلحه النووية في الأشهر المقبلة".

في السياق ذاته، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الثلاثاء، على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، التي اعتبر فيها، أن تدمير معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى دلالة على قوة الحلف، مستذكرة حالة الموت السريري التي يتعرض لها "الناتو".