"تذكروا ما أقوله لكم"... نتنياهو​ يهدد قادة "حماس​" بـ"أكبر مفاجأة في حياتهم"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​، قادة ​حركة "حماس​"، متوعدا إياهم بـ"مفاجأة" غير مسبوقة، على خلفية القصف المتواصل من القطاع.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ20 الإسرائيلية، نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الثلاثاء، إنه "لا يدق طبول الحرب، ولا يتطلع إلى نزاع مسلح جديد مع حماس"، متابعا: "لكننا نعد لحماس أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشف عن طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان في السابق".

وشدد على أن "حماس هي من يتوقف عليه ما إذا كانت إسرائيل ستبادر إلى تنفيذ هذه المفاجأة"، موضحا أن "هذا السيناريو مسألة وقت لا أكثر، إذا لم تكف الحركة عن إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة عبر حدود القطاع".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مهددا قادة حماس: "تذكروا ما أقوله لكم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الثلاثاء، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وإطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "قبل وقت قليل تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا "نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مكشوفة".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن "عددا من قذائف الهاون سقطت في مناطق مكشوفة".