الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة... ويطلق صافرات الإنذار

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وأطلق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية، بحسب بيان.

القدس - سبوتنيك . ورصدت منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، "قبل وقت قليل تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أدرعي "نتيجة لذلك تم تفعيل إنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية فقط في مناطق مفتوحة".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن "عدد من قذائف الهاون سقطت في مناطق مفتوحة".