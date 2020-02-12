وكالة: رسالة من قائد حركة "حماس" إلى المرشد الإيراني

بعث رئیس المكتب السیاسي في حرکة المقاومة الإسلامية الفلسطینیة (حماس)، مساء أمس الثلاثاء، رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، آیة الله علي خامنئي.

وحسب وكالة "إسنا" الإيرانية، "بعث هنية برقیة تهنئة إلی آیة الله علي خامنئي بمناسبة ذکری انتصار الثورة الإسلامیة"، مشيرة إلى أن رسالة هنیة جاء فيها "نحن في حرکة حماس نثمن المواقف الثمینة لسماحتكم والداعمة لفلسطین وقضیتها العادلة وتضامن الشعب الإيراني مع الشعب الفلسطیني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقدیم الدعم لمدینة القدس المحتلة والمسجد الأقصی ونعبر عن بالغ سرورنا بأواصر الصداقة بین الشعبین الإيراني والفلسطیني ونقف إلی جانب الشعب الإيراني في هذه المناسبة المبارکة".

وقال هنیة: "أنا أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر علی المواقف المبدئیة لسماحتكم في الوقوف الدائم إلی جانب فلسطین، وأؤکد من جدید حرصنا علی تعزیز هذه المواقف والتعاون، سائلا الباري تعالی الصحة والمزید من التوفیق لسماحتكم والتقدم والإزدهار للجمهوریة الإسلامیة وشعبها الكریم".

وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح أمس الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير/ شباط عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك فجر الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير الماضي في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.