متحدث الشرطة: انفجار كيركيده قيد التحقيق ومن المبكر ربطه بحادث أمستردام

قال ناطق باسم الشرطة الهولندية إن الانفجار الذي نتج عن رسالة ملغومة في مدينة كركيده، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء، لا يزال قيد التحقيق، مؤكدا أنه من المبكر الربط بينه وبين انفجار مشابه بأمستردام وقع قبله في ذات اليوم.

أمستردام- سبوتنيك وذكر ريتشارد ميس، المتحدث الرسمي باسم الشرطة الهولندية في مدينة ليمبورخ، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، "وقع الانفجار في حوالي الساعة 8 ونصف في مكتب للبريد في كيركيدي".

وأكد المتحدث أنه "لم يصب أحد بأذى، لا تشتبه الشرطة بأحد حتى الآن ولم يتم اعتقال أحد".

وتابع "ما زالت الشرطة تحقق في الحادث، ومن المبكر أن نقول أن الحادثة أيضا في أمستردام مرتبطة بما حدث هنا أو برسائل التهديد التي تلقاها مكتب البريد منذ حوالي شهرين".

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن انفجارا قد وقع داخل مبنى تجاري بالعاصمة أمستردام، مرجحة أنه نتج عن رسالة ملغومة.

وقال بيان لشرطة أمستردام عبر "تويتر"، "في صباح اليوم الأربعاء، وقع انفجار في غرفة البريد بمبنى تجاري في بولستون قبيل الساعة الثامنة بقليل، ومن المفترض أن الانفجار قد نجم عن قنبلة وضعت في رسالة"، مضيفة أنه "لا إصابات حتى الآن".