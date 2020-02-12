الخارجية السورية: تصريحات رأس النظام التركي جوفاء فارغة تصدر فقط من شخص منفصل عن الواقع

أعلن مصدر في وزارة الخارجية السورية أن تصريحات رأس النظام التركي جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع.

أعلن مصدر في وزارة الخارجية السورية أنه "بعد انهيار تنظيماته الإرهابية التي يدعمها، ويسلحها، ويدربها، تحت ضربات الجيش العربي السوري، وبعد انكشاف أمره ودوره كأداة للإرهاب الدولي ودميه بيد سيده الأمريكي، يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة وممجوجة لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع، غير فاهم لمجريات الأوضاع والأمور ولا تنم إلا عن جهل، ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة و لإرهابييه من جهة أخرى"، كما نقلت وكالة "سانا".

وأكد المصدر أن "الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً الإصرار على الاستمرار في واجباتها الوطنية والدستورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية على كامل الجغرافيا السورية وتخليص أهلنا من نيرها بما في ذلك فتح معابر إنسانية آمنة والتي أعاقت المجموعات الإرهابية المدعومة من رأس النظام التركي خروج المدنيين عبرها لاستعمالهم دروعاً بشرية لها".

وتابع المصدر "تؤكد سوريا مجددا أن أي تواجد للقوات التركية على أراضيها هو تواجد غير مشروع وهو خرق فاضح للقانون الدولي وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التواجد".

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إبعاد القوات الحكومية السورية إلى خلف مواقع المراقبة في إدلب بنهاية فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف الرئيس أردوغان، بحسب وكالة "الأناضول"، "سنطارد النظام السوري في كل مكان دون الالتزام بتفاهمات إدلب وسوتشي، في حال تم استهداف جنودنا المتمركزين في نقاط المراقبة التركية".