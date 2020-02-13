أستراليا تمدد الحظر على دخول الوافدين من الصين

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن بلاده ستمدد حظر دخول الأجانب القادمين من بر الصين الرئيسي أسبوعا آخر فيما تسعى إلى الحد من تعرض مواطنيها لوباء فيروس كورونا.

وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي في العاصمة كانبيرا أن الحظر سيخضع للمراجعة أسبوعيا.

وجاء الحظر بعد قيود على السفر فُرضت في الأول من فبراير/ شباط. وفقا لوكالة "رويترز".

يشمل الحظر الخاص بمنع دخول الأجانب، جميع من كانوا في الصين اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط سواء كانوا قادمين من هناك مباشرة أو عبر مرفأ آخر.

ويمدد هذا حظرا قائما بالفعل على القادمين من إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس الجديد، ليشمل سائر أنحاء الصين.

ويستثنى من هذا الحظر المواطنين الأستراليين أو من يحملون إقامة دائمة لكن يستلزم عزلهم لمدة 14 يوما بعد العودة.

وأعلنت السلطات الأسترالية رصد عشر حالات مصابة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات من جراء الإصابة بالفيروس.