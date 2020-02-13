القيادة الأمريكية تنشر فيديو للحظة مصادرة أسلحة "غير شرعية" في بحر العرب

وقالت البحرية الأمريكية في بيان على موقعها الرسمي، إنها "صادرت 150 صاروخا غير شرعي على متن سفينة ببحر العرب، الأحد الماضي".
وأضاف البيان أن "الصواريخ الـ 150 التي صودرت في بحر العرب من النوع المضاد للدبابات".
بيان من القيادة المركزية الأمريكية: البحرية الأمريكية تضبط أسلحة غير شرعية في #بحر_العرب.#سنتكام #سنتكوم #شراكة_حقيقية #ايران pic.twitter.com/LCu6VEv5ct— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 13, 2020
وأشار البيان إلى أن "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم".
وأفاد البيان بأن "الأسلحة المصادرة في بحر العرب تضم 3 صواريخ (أرض-جو) إيرانية".
وتشمل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها 150 صاروخًا مضادًا للدبابات من نوع "دهلاويه" (ATGM) ، وهي نسخ #إيرانية من صواريخ كورنيت #الروسية. #سنتكام #سنتكوم #شراكة_حقيقية #بحر_العرب #ايران pic.twitter.com/tNeYzOdnQV— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) February 13, 2020
وأوضح البيان أن "الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن مما يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين".
وذكر البيان أن "السفينة يو إس إس نورماندي (CG 60)، أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، قامت بفحص مركب شراعي وفقا للقانون الدولي واكتشفت مخبأ كبير للأسلحة".
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