واشنطن قد تفرض عقوبات على المكسيك بسبب المروحيات الروسية

أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أميركا الوسطى، أوغا رودريغيس، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تستبعد فرض عقوبات على المكسيك في حال شرائها مروحيات عسكرية روسية.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بوابة الأخبار المكسيكية "إس دي بي نوتيسياس" بالإشارة إلى رودريغيس: "أكد رودريغيس خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي على أن الصفقة المزعومة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات وفقا لقانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".

وفقًا للدبلوماسي الأمريكي، لقد تم عرض هذا الموقف على الجانب المكسيكي.

ونقلت البوابة عن رودريغيس، قوله: "أعتقد أننا فعلنا ذلك على مستوى السفارة".