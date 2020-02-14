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    انتشار فيروس كورونا، الصين 11 فبراير 2020

    الصين تعلن إصابة 1716 من العاملين في قطاع الصحة بفيروس "كورونا"

    © REUTERS / Stringer
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    قال تشينغ يي شين، نائب وزير الصحة وعضو لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن 1716 من العاملين في قطاع الصحة أصيبوا بفيروس كورونا توفي ستة منهم حتى يوم الثلاثاء.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن تشينغ قوله، خلال مؤتمر صحفي عن حماية العاملين في هذا القطاع، إن عدد المصابين بالعدوى بين الأطقم الطبية آخذ في الارتفاع.

    انتشار فيروس كورونا، بكين، الصين فبراير 2020
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين يقترب من 60 ألف
    ونبه مسؤولو الصحة والمستشفيات في الصين مرارا إلى نقص معدات الوقاية التي تشمل الأقنعة الواقية مع تفشي المرض في إقليم هوبي وانتشاره في بقية أنحاء البلاد.

    وكانت الصين قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 حالة وفاة جديدة في البر الصيني الرئيسي.

    وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفا و851 حالة. ويخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج حاليا بينما توفي 1380 شخصا، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

    وفي وقت سابق اليوم أعلن إقليم هوبي، مركز تفشي الفيروس في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

    وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ.

    وسجلت الصين، أمس الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

    أكدت منظمة الصحة العالمية أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

    بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الجاري أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 بالمئة من حالات الإصابة في الصين.

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    أخبار الصين, فيروس كورونا, الصين
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